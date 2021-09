France : Macron et Tedros installent l'académie de l'OMS à Lyon

Le président français Emmanuel Macron et le chef de l'Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom Ghebreyesus ont installé lundi à Lyon le centre mondial de formation de l'OMS, jugé "plus nécessaire que jamais" avec la crise du Covid-19.

"Investir dans les systèmes de santé est le meilleur moyen de se préparer aux prochaines pandémies", a averti le chef de l'État français au cours de la cérémonie de lancement.

"Ce que nous enseigne aussi cette crise, c'est qu'on ne sort pas d'une pandémie mondiale si on n'a pas une stratégie mondiale", a-t-il ajouté.

De son côté, M. Tedros, venu de Genève où siège l'OMS, a souligné que la pandémie était "un puissant rappel de la valeur des agents de santé et de la raison pour laquelle ils ont besoin des informations, des compétences et des outils les plus récents". Il a appelé à "l'engagement de tous les pays" pour "assurer le succès" de l'académie.

