France: les tarifs des péages autoroutiers vont-ils augmenter le 1er février?

En pleine crise des gilets jaunes, c'est une hausse programmée qui aura bien du mal à passer inaperçue. A partir du 1er février, les sociétés privées qui gèrent les autoroutes françaises doivent normalement réhausser leurs tarifs autour des 2%. De quoi inquiéter le gouvernement, et en particulier la ministre française des transports, Elisabeth Borne, qui a réclamé, un geste commercial à ces sociétés: "Elles doivent entendre l'attente forte qui s'exprime en faveur du pouvoir d'achat, et à faire des propositions à la hauteur dans le cadre de leurs politiques tarifaire et commerciale".

Au menu des discussions entre les autorités et les concessionnaires, la possibilité d'offrir des rabais aux conducteurs qui utilisent quotidiennement les autoroutes pour des trajets domicile-travail. Des offres sont déjà proposées par les sociétés sur certains tronçons, mais l'exécutif français souhaiteraient les élargir. Selon les concessionnaires, deux millions d'automobilistes empruntent le réseau autoroutier pour se rendre au travail.

Les sociétés autoroutières sont ouverts à la discussion, espérant obtenir en échange un allongement dans le temps de leurs concessions, pour l'instant, le gouvernement français exclut cette possibilité.

L'augmentation des tarifs des péages, annuelle et automatique, doit permettre de financer un programme de 700 millions d'euros de travaux de rénovation.