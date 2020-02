France: les tarifs des péages augmentent dès ce 1er février

Un gel de 2015 à 2019

Mais voici quelques années, ces hausses ont été plus importantes que l’inflation, ce qui a conduit l’Etat français à les geler en 2015 avec un rattrapage entre 2019 et 2023. Ce qui explique les modifications tarifaires récentes et récurrentes. De quoi agacer les automobilistes d’un côté et les professionnels du transport de l’autre, obligés de répercuter le tarif sur leurs clients. De quoi agacer aussi le mouvement des Gilets jaunes, qui avait pris pour cible des péages lors de leurs différents mouvements fin 2018 et début 2019.

Il y a quelques semaines, le secrétaire d'Etat français des Transports expliquait sur RTL France que cette hausse était contractuelle. "Je ne peux que le déplorer en tant que citoyen […] mais ça a été signé par des hommes et des femmes politiques au pouvoir. Nous pourrions être démagos et dire que l’Etat ne respecte plus aucun contrat. Mais ce n’est pas un discours raisonnable", déclarait Jean-Baptiste Djebarri.