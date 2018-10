Enfants "nés sans bras" en France: "Les autorités n'ont jamais fait d'enquête de terrain"

Du haut de ses 6 ans, Charlotte escalade avec entrain le pont de singe de la plaine de jeux de son quartier de Woluwé-Saint-Pierre à Bruxelles. Charlotte est née sans main gauche, dans une commune bretonne, une des trois régions de France touchées par cette vague de malformations qui frappe une dizaine d’enfants, nés entre 2009 et 2013. Depuis, les parents de Charlotte, Isabelle et Antoine Grassin-Taymans ont déménagé à Bruxelles, dont Isabelle est originaire.

"Quand Charlotte est née, on l’a déposée sur moi, enveloppée dans une serviette. C’était notre premier enfant. C’est au bout de plusieurs minutes que nous avons découvert qu’elle n’avait pas de bras gauche, pas de main. On était sous le choc, anesthésiés..."

Isabelle, la maman de Charlotte, se souvient avec émotion de ce jour de juin 2012, à la maternité de Lorient. Les émotions mêlées, la joie d’avoir un enfant, le trouble face au handicap. Puis, le sentiment de culpabilité : "On se demandait ce qu’on avait fait de travers. Pourtant la grossesse s’était très bien passée."

Les médecins n’ont aucune explication. Les hypothèses sont aussitôt réfutées.

Charlotte est née avec une agénésie transverse de l’avant bras gauche, une malformation qui apparaît comme un niveau d’amputation au premier tiers de l'avant bras. Une maladie rare, avec moins de 200 naissances chaque année en France. Un an après la naissance de Charlotte, Isabelle découvre qu’une autre maman du même village a donné le jour à un petite fille qui souffre exactement du même handicap. En 2014, elle rejoint une association qui regroupe les parents d’enfants souffrant d’agénésie. Et elle découvre que deux autre familles ont eu des bébés souffrant des mêmes malformations ! Cela fait 4 cas en 18 mois, dans la même petite ville de Guidel, forte de 10.000 habitants.

Les parents se rendent à l’évidence, 4 cas en 18 mois, ce ne peut pas être le fait du hasard. Une centaine de bébés naissent chaque année à Guidel, et l’agénésie ne touche en moyenne que 2 naissances sur 10.000.

Les parents interpellent les autorités sanitaires. Une pédiatre les soumet à une batterie de questions, sur leur mode de vie.

"On nous a interrogé sur tout : la crème de soin, les douches, la piscine, les médicaments, l’alimentation, la provenance de nos légumes, la peinture de nos murs… Cela nous a pris une heure et demi de répondre à ce questionnaire, témoigne Isabelle. Mais les autorités n’ont jamais fait d’enquête de terrain", enchaîne Antoine, qui est médecin de surcroît. "Le maire de Guidel n’a jamais été contacté."

Animaux malformés

Guidel est une petite ville semi-rurale, entourée de champs de céréales. "Il n’y a jamais eu d’analyse de sols, les fermes et les producteurs du coin n’ont jamais été interrogés sur les produits qu’ils utilisaient."

L’agence Santé publique France, l’organisme chargé de la veille sanitaire dans l’Hexagone, objecte aux parents qu’elle n’a pas découvert de facteurs commun aux quatre enfants souffrant de handicap, et que cette absence de facteur commun est un motif pour ne pas en chercher d’autres . Les parents encaissent. Ils apprendront plus tard que des animaux malformés sont aussi nés dans les fermes du village, et que les autorités ne l'ont jamais révélé.

Il faudra attendre la sortie médiatique de l’affaire des " bébés nés sans bras " pour que les autorités se réveillent. Trois régions très éloignées les unes des autres présentent des cas d’anomalies congénitales : la Bretagne, le Pays-de-Loire et Rhône-Alpes. 10 cas au total, en 4 ans, tous en zone rurale.

Le gouvernement a relancé une nouvelle enquête, associant cette fois les ministères de la Santé et de l’Environnement.

Les parents espèrent que les facteurs environnementaux seront enfin pris en compte.