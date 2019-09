France: les municipales se transforment en casse-tête pour Emmanuel Macron

Les élections municipales françaises se profilent. Elles auront lieu en mars, un rendez-vous que ne veut pas rater Emmanuel Macron. L'objectif pour son parti, La République en Marche, est d'aller chercher des mairies et de gagner dans les grandes villes.

Mais la tâche est ardue et périlleuse : La République en Marche est en la matière devenu un parti comme les autres. Les candidats aux investitures pour être le leader du parti dans les grandes villes se bousculent. Et comme partout, il y a des heureux et des déçus. Et les déçus ne cachent pas leur amertume.

Mieux, à Paris, celui qui avait été écarté par une commission d'investiture est revenu dans la course. Cédric Villani, le mathématicien devenu député, a annoncé officiellement mercredi qu'il se portait candidat face à Benjamin Griveaux, le candidat officiel du parti. Cela laisse une image de cacophonie, d'absence de rassemblement et un avant-goût de défaite, pas très positif pour Emmanuel Macron.

A Lyon aussi, tout reste flou pour le parti d'Emmanuel Macron. En effet, Gérard Collomb, qui fut très proche du président et son ministre de l'Intérieur, n'est pas sûr d'avoir l'investiture du parti. Là aussi, on dit qu'Emmanuel macron pourrait trancher.

A Lille, le choix de la commission d'investiture a aussi étonné. La candidate retenue est l'ancienne cheffe de cabinet de Martine Aubry, qui risque de se retrouver face à elle. Commentaire de la candidate non retenue qui est une députée de la République en Marche: "Le vieux monde a gagné". Et pourtant, le parti d'Emmanuel macron ne peut pas rater les municipales.