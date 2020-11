France: les Loups Gris, le mouvement ultra-nationaliste turc, devrait disparaître mercredi

Le gouvernement français va prononcer mercredi la dissolution du mouvement ultra-nationaliste turc des Loups Gris lors d'un Conseil des ministres, a annoncé lundi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, dans un contexte de forte tension entre Paris et Ankara. Il s'agit d'"un groupement de fait particulièrement agressif pour ne pas dire plus", a assuré Gérald Darmanin, dont l'annonce intervient dans un contexte de fortes tensions diplomatiques entre la France et la Turquie autour du traitement des musulmans en France.

Les Loups Gris pointés du doigt après quelques incidents en France

Le groupuscule des Loups Gris a été notamment pointé du doigt après des incidents ayant opposé la semaine dernière communautés turque et arménienne à Décines-Charpieu, près de Lyon (est). Les tensions entre les deux communautés sont exacerbées par la guerre dans la région indépendantiste du Haut-Karabakh, opposant l'Arménie et l'Azerbaidjan, soutenu par la Turquie.

Mercredi soir, les forces de l'ordre étaient intervenues à Décines-Charpieu pour empêcher 250 membres de la communauté turque d'en "découdre" avec les Arméniens. Quelques heures avant, une rixe entre les deux communautés avait fait 4 blessés, dont un grave.

Une inscription "Loups Gris" a par ailleurs été taguée sur le mémorial du génocide et le Centre national de la mémoire arménienne près de Lyon, profanés dans la nuit de samedi à dimanche.

Erdogan, proche des Loups Gris ?

Ce groupe ultranationaliste, dont le signe de ralliement est un pouce joint au majeur et à l'annulaire, est réputé proche du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s'est récemment interrogé sur "la santé mentale" d'Emmanuel Macron.

Les Loups Gris ont notamment fait parler d'eux dans les années 70 et 80, lors d'actions violentes contre des militants de gauche.

Lors de son audition à l'Assemblée, M. Darmanin a également indiqué que la dissolution du Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF), annoncée dans la foulée de l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre, serait examinée "dans 15 jours".

Le professeur d'histoire Samuel Paty a été décapité le 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine, en région parisienne, par un jeune Tchétchène radicalisé, pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet en cours.