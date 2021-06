France: les images impressionnantes d'une tornade qui arrache le toit d'une église

Seize départements français restaient en vigilance orange dimanche en début de nuit, après une fin de journée marquée par plusieurs importants épisodes orageux sur tout le territoire.

Les orages les plus violents, relevant du niveau orange, se sont évacués vers la Belgique, indiquait Météo France dans son bulletin de vigilance météorologique publié à minuit.

Certains départements pourraient encore être concernés par des cellules orageuses moins actives.

L’épisode orageux de la journée a été marqué par de la grêle, des pluies intenses et de violentes rafales associées, avec par exemple 125 km/h relevés à Lognes et 137 km/h à Meaux en Seine-et-Marne, 129 km/h à Clamecy dans la Nièvre, et 131 km/h à Mont-Saint-Vincent en Saône-et-Loire.

A Saint-Nicolas-de-Bourgueil (Indre-et-Loire), le clocher de l’église est tombé dans la nef après le passage d’une tornade. Un habitant des environs a pu filmer ce phénomène impressionnant :