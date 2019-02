France: les gilets jaunes deviennent-ils impopulaires?

Selon un sondage Ifop commandé pour le JDD, une majorité des Français estimerait que les gilets jaunes doivent cesser le mouvement et leurs actions de blocage. Un mois plus tôt, ils étaient seulement 37%. C’est donc une hausse de plus de 15 points de pourcentage.

D'ailleurs, "l'acte XIV" de ce samedi a réuni moins de monde que d'habitude, même si les gilets jaunes disent ne rien lâcher.

En ce qui concerne ceux qui estiment que les gilets jaunes doivent continuer, ils ne sont plus que 38% (-14 par rapport au mois passé). 10% des sondés ont préféré ne pas se prononcer.

Les membres des partis de gauche radicale comme La France Insoumise (69%) ou d’extrême droite comme le Rassemblement national (72%) sont parmi les plus motivés à ce que le mouvement continue.

Macron en hausse dans les sondages

Pendant ce temps-là, le président français Emmanuel Macron voit sa cote de popularité prendre le chemin inverse, et ce depuis deux mois. Malgré l’affaire Benalla, relancée avec les enregistrements publiés par Mediapart au début du mois de février, et la crise des gilets jaunes, le président remonte légèrement la pente (+1 point en un mois, +5 en deux mois). Désormais, 28% des Français se disent satisfaits du président.

Même si les critiques et son image de " président des riches " demeurent, il sembler que son idée de " grand débat " ait finalement porté ses fruits.