France: le procès de Jawad Bendaoud, "le logeur de Daech", s'ouvre ce mercredi à Paris

"Je n'étais pas au courant que c'étaient des terroristes. (...) On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service. Je sais pas d'où ils viennent", lance-t-il à la caméra de BFM TV avant d'être emmené par la police. La séquence fera le tour du monde. Le personnage de "Jawad le logeur de Daech" devient un "mème". Un terme qui, comme l'explique le Larousse , désigne "un concept (texte, image, vidéo) massivement repris, décliné et détourné sur Internet de manière souvent parodique, qui se répand très vite, créant ainsi le buzz".

Timothée LeBlanc, journaliste pour BFM TV, a lui aussi rencontré Jawad. "Je vais le voir, je me présente. Je lui demande si je peux lui poser quelques questions. J'appuie sur le bouton 'enregistrer' et l'interview part."

"C'est lui qui m'aborde. Il me demande : 'Tu es journaliste ? Est-ce que tu as des photos des mecs dans l’appart ?' Je suis un peu intriguée par sa question", se souvient la journaliste de l'AFP. Jawad Bendaoud, puisque c'est de lui qu'il s'agit, raconte alors que les hommes en question sont chez lui. "Il m'explique que (son logement) est assez sommaire, qu'il n'y a même pas de matelas. Mais que ça ne les dérangeait pas trop parce qu'ils cherchaient juste un endroit où prier et trouver de l'eau."

"Jawad le logeur de Daech", cible du "rire après l'effroi"

Dans la psychose, la tristesse et le deuil après les attentats, le jeune homme incarne "le rire après l'effroi", écrira plus tard Sarah Brethes sur le blog "AFP Making Of". En somme, "Jawad Bendaoud est devenu la risée des réseaux sociaux et le défouloir d'un pays en deuil".

Timothée Leblanc n'aurait jamais pu imaginer pareil emballement. "Je ne lui vole pas cette interview, raconte-t-il aujourd'hui. Sur le moment, je pense qu'il parle pour se dédouaner. Je pense qu'il se dit : 'J’ai mis les pieds dans une affaire beaucoup trop grande pour moi. Je vais prendre beaucoup trop cher par rapport à ce que j'ai fait.' Le sous-texte c'est : 'Oui je suis un marchand de sommeil, mais je ne connais pas ces gens-là'."

"On l’appelle Century 21"

Les blagues passent rapidement les murs de la prison. Jawad Bendaouad vit très mal cette médiatisation. Il se transforme physiquement, prend du poids et tente même d'incendier sa cellule. "Il devenu assez vite la risée de la prison, poursuit Sarah Brethes. On l’appelle Century 21, Stéphane Plaza (agent immobilier français animateur d'émissions autour de l'achat et la vente de maisons et d'appartements, ndlr). Quand on l'a revu au tribunal, il était complètement mortifié et humilié."

A Saint-Denis, l'immeuble porte toujours aujourd'hui les marques de l’assaut. Dans le quartier, personne n'a oublié Jawad Bendaoud et son passage à la télévision. "Il a fait le naïf, la personne qui ne savait rien On doute, c'est normal. Il n'est pas aussi bête que ça", note une passante.

Que savait-il exactement ? Ce sera la question centrale du procès Jawad Bendaoud qui s'ouvre ce mardi à Paris. Un procès disjoint de celui des auteurs des attentats du 13 novembre. L'homme risque 6 ans de prison.