France : le point sur la mobilisation syndicale contre la réforme des retraites

Pour la première fois unanimes, l’ensemble des syndicats manifestent mardi en France contre la réforme des retraites, tentant de faire plier un gouvernement fragilisé, au 13e jour d’une grève qui paralyse encore largement les grandes villes.

Les opposants au nouveau système universel de retraites, emblématique du président réformateur Emmanuel Macron, entendent réaliser une nouvelle démonstration de force pour faire céder un gouvernement affaibli par la démission de l’artisan du projet soupçonné de conflits d’intérêts.

Il s’agit de la troisième journée de manifestation depuis le début du mois. Le 5 décembre avait vu défiler plus de 800.000 personnes en France. Elles avaient été moins de la moitié le 11 avec 339.000 personnes mobilisées. Mais, ce mardi et pour la première fois, l’ensemble des syndicats manifestent, jusqu’aux plus réformateurs comme la CFDT, avec qui Emmanuel Macron pouvait espérer faire adopter sa réforme.

Dans la foulée de la journée de mobilisation, Edouard Philippe compte recevoir les organisations syndicales et patronales représentatives pour des réunions bilatérales mercredi à partir de 14h30, suivies d’une "multilatérale" jeudi à 16h00.

Dans les kiosques, la presse française débat

"Les Français resteront-ils sur le quai de la gare pour les fêtes de Noël ?", se demande le quotidien étiqueté à droite Le Figaro. Le gouvernement appelle les syndicats à la "responsabilité" mais les opposants à la réforme incriminent l’intransigeance, selon eux, de l’exécutif.

Selon un sondage Harris Interactive pour RTL et AEF Info, 62% des Français soutiennent le mouvement de grève, même si 69% souhaiteraient une "trêve de Noël". "Les syndicats dans la rue pour faire plier l’exécutif", titre Le Figaro. Libération, quotidien de gauche, lui, insiste sur le départ fracassant de l’artisan de la réforme, Jean-Paul Delevoye, contraint à la démission pour avoir "omis" de déclarer, comme l’y oblige la loi, une dizaine de mandats en parallèle de ses fonctions gouvernementales. "Delevoye bat en retraite. L’exécutif mal en points", écrit Libération dans un jeu de mots avec le système de retraite à points voulu par le gouvernement pour fusionner 42 régimes de retraite existants, dont des spéciaux qui permettent notamment aux conducteurs de train de partir plus tôt.

Mais c’est l’ajout à cette réforme d’un "âge d’équilibre" (64 ans en 2027) qui a poussé dans la rue les syndicats favorables à la retraite à points : cet âge vise à maintenir l’équilibre financier du système, chacun pouvant continuer à partir à la retraite à 62 ans, mais avec un malus sur sa pension et un bonus pour ceux partant après. Il s’agit d’une incitation "forte" à partir à 64 ans, selon le Premier ministre Édouard Philippe.

Tous les syndicats dans la rue

Aux syndicats demandant le retrait en bloc de la réforme (CGT, FO, Solidaires…), se joignent ainsi dans la rue la CFDT, premier syndicat en France, la CFTC et l’Unsa. "Changer toutes les règles est suffisamment anxiogène pour ne pas ajouter des mesures financières dès 2022", a plaidé le dirigeant de la CFDT, Laurent Berger. "J’espère que le gouvernement va finir par comprendre qu’il faut appuyer sur le bouton stop", a souligné lundi Yves Veyrier, le numéro un de FO.

"Nous ne retirerons pas" la réforme, a déjà prévenu la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, tandis qu’Édouard Philippe reçoit les organisations syndicales et patronales mercredi et jeudi.

Le temps presse. "Il est temps de mettre un terme aux blocages", a supplié le Medef, organisation patronale, dans une lettre à ses adhérents tenaillés par "l’inquiétude d’une fin d’année dans le rouge".

La SNCF et RATP au ralenti

Il est toujours aussi difficile de se déplacer en France ce mardi matin a constaté l’AFP. Du côté de la SNCF, qui s’apprête à présenter un plan de transport réduit pour le premier week-end des vacances, trois TER sur dix et un TGV sur quatre circulent. Côté RATP, huit lignes de métro sont fermées et seulement 30% des liaisons en bus sont assurées. Mais "les consignes de dissuasion ont bien fonctionné en Île-de-France, la gare de Paris Nord est très calme", a indiqué un porte-parole de la SNCF. L’ambiance paisible également dans les gares de Strasbourg et Lille, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Les examens perturbés par le blocage

La période des examens débute pour les étudiants. "Je vais devoir marcher. Il y en a pour 1h30", entre Paris et une banlieue à l’ouest, prévoit Clément Lefèbvre, 20 ans, étudiant en journalisme. "Ce sont les examens cette semaine, il faut s’arranger pour être à l’heure". La moitié des lignes de métros sont totalement fermées, provoquant des centaines de km de bouchons à Paris et sa banlieue. "J’essaye d’aller à Lyon et je ne sais pas encore si je vais y arriver. Je partage vraiment les idéaux sociaux des grévistes […] mais ça devient difficile pour les gens", déclare à l’AFP Asdine, à la gare de Lille.

Et la situation ne devrait pas s’améliorer à l’approche des célébrations familiales de la fin d’année.

300 kilomètres de bouchons ce matin, des vols supprimés

Sur les routes franciliennes, le cumul des bouchons a dépassé les 300 kilomètres peu avant 8h00 mais s’approchait d’un niveau habituel. Par ailleurs, les compagnies aériennes ont dû réduire de 20% leur programme de vols au départ et à l’arrivée de l’aéroport d’Orly, à la demande de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC).

Les enseignants se mobilisent

Le mouvement devrait également toucher les établissements scolaires, avec 25% de grévistes attendus dans le primaire, et 58% à Paris, et de possibles fermetures d’écoles, selon Jean-Michel Blanquer. "Pour le second degré, ça devrait être à peu près du même ordre, mais les établissements resteront tous ouverts", a indiqué le ministre de l’Education français. Les salariés du public et du privé sont attendus en nombre dans les cortèges en cette nouvelle journée interprofessionnelle de protestation contre l’instauration d’un système universel de retraites par points.

Une hausse des accidents de deux-roues à Paris

Les accidents de scooters, de trottinettes et de vélos ont augmenté de 40% à Paris depuis le début de la grève. "Nous sommes intervenus 600 fois du 5 décembre au 14 décembre, contre 450 fois sur la même période l’année dernière, c’est une augmentation significative", a précisé le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris, qui couvre la capitale et les trois départements de la petite couronne (Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis et Hauts-de-Seine). Il s’agit d’accidents de deux-roues avec des piétons mais aussi avec des automobilistes. "Ceci est en lien évidemment avec les grèves, il y a beaucoup plus de circulation et des personnes inexpérimentées et mal équipées se déplacent à vélo ou autres", a souligné le porte-parole. Les pompiers interviennent majoritairement sur des "traumatismes légers ne nécessitant pas une hospitalisation", a-t-il ajouté.