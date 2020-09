France : le parquet demande le renvoi d'Alexandre Benalla devant un tribunal dans l'affaire des passeports diplomatiques

Alexandre Benalla devra s’expliquer devant la justice. Ce vendredi, Rémy Heitz, procureur de la République de Paris a annoncé avoir requis le renvoi de l’ancien responsable de la sécurité du président français Emmanuel Macron devant un tribunal correctionnel. Il lui est reproché "des faits d’usage public et sans droit de documents justifiant d’une qualité professionnelle s’agissant de l’utilisation des deux passeports diplomatiques et pour des faits de faux administratif et usage de faux s’agissant du passeport de service".

Le 29 décembre 2018, le parquet de Paris décide d’ouvrir une enquête concernant Alexandre Benalla. Celle-ci porte sur "des soupçons d’utilisation indue de deux passeports diplomatiques et d’obtention frauduleuse d’un passeport de service". L’ouverture de l’enquête faisait suite à des signalements du ministre des affaires étrangères et du cabinet de la Présidence de la République.

Abus de confiance

"Les investigations se poursuivaient dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 18 janvier 2019 des chefs d’abus de confiance, faux et usage de faux document administratif, obtention indue d’un document administratif et usage public et sans droit de documents justifiant d’une qualité professionnelle", précise le Procureur de la République qui annonce donc la fin de l’information judiciaire.

Outre le réquisitoire de renvoi devant un tribunal, le parquet de Paris requiert également le maintien d’Alexandre Benalla sous contrôle judiciaire.

Alexandre Benalla avait été inculpé en juillet 2018 pour des violences contre un manifestant lors du 1er mai 2018. Il avait intégré l’équipe de sécurité d’Emmanuel Macron lors de la campagne pour la présidentielle avant de devenir "chargé de mission" en matière de sécurité, en tant qu’adjoint au chef de cabinet du président, François-Xavier Lauch.

L’affaire Benalla donnera lieu à de multiples rebondissements et à des auditions à l’Assemblée nationale.