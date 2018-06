France: le naturisme de plus en plus au cœur des villes

Piscine, bowling, restaurant, cours de chant, sorties au musée... Le naturisme urbain séduit de plus en plus grâce à une offre diversifiée à Paris mais les femmes restent réticentes à ces nouvelles pratiques, craignant amalgames et préjugés.

Avec l'ouverture d'un restaurant en novembre 2017, la réouverture de l'espace naturiste au bois de Vincennes en avril, et la visite le mois dernier en tenue d'Adam du Palais de Tokyo le naturisme s'enracine de plus en plus dans le centre urbain.

Cédric Amato, vice-président de l'Association des naturistes de Paris : "Jusqu'à présent, on parlait très peu du naturisme urbain et maintenant la réalité, c'est qu'il existe, on est 88.000 naturistes sur Paris, et qu'on le pratique ailleurs que sur des plages, dans les campings... et pourquoi ne pas s'adonner à cette activité justement en ville dans un espace qui puisse s'y prêter. Donc on l'a fait. Effectivement, il y a un côté militant mais on le fait raisonnablement. On est la première destination française en terme de naturisme pour le tourisme. Et donc c'est une donnée qui est importante, on est plus de 4,5 millions l'été et 2,6 millions de Français toute l'année. Et aujourd'hui, on voit arriver dans notre association, par exemple à Paris, une quinzaine de nouveaux chaque soir pour s'adonner au naturisme."