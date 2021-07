France : le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a oublié de déclarer 300.000 euros de revenus

C’est une information de nos collègues français de Médiapart : le ministre français de la Justice Eric Dupond-Moretti a oublié de déclarer 300.000 euros de revenus, tirés de ses droits d’auteur, à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie publique (HATVP). Une omission qui a été découverte lors de la vérification fiscale des ministres, réalisée par la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) sous l’autorité de l’HATVP.

Selon Médiapart, le président Emmanuel Macron aurait été mis au courant de la situation lors de la campagne électorale des régionales. L’Élysée n’a pas souhaité s’exprimer auprès de nos confrères français, et le cabinet du Garde des Sceaux a lui évoqué une "erreur comptable" d’un montant de 180.000 euros, "rectifiée dès qu’elle a été connue" dans le quotidien "L'Opinion". Au final, une réponse du cabinet à Médiapart révèle que ces 180.000 euros correspondent en fait à l'impôt du par le ministre, et non aux revenus non-déclarés.

Enquête pour conflit d'intérêts

Cette révélation prend place alors que le ministre de la Justice fait l’objet d’une enquête de la Cour de justice de la République pour conflit d’intérêts : il est convoqué ce 16 juillet pour être inculpé dans cette affaire.

L’enquête pour "prise illégale d’intérêts" avait été ouverte en janvier, après des plaintes de trois syndicats de magistrats et de l’association Anticor. Ils accusent M. Dupond-Moretti d’avoir profité de ses fonctions de ministre de la Justice pour intervenir dans des dossiers pour lesquels il était auparavant avocat.