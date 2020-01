France: le gouvernement propose le retrait provisoire de l'âge pivot à 64 ans

Alors que plusieurs milliers de manifestants défilent dans les rues, ce samedi, en France, au 38e jours de grève, le gouvernement français propose le retrait provisoire de l'âge pivot à 64 ans. Une annonce saluée par la SFDT ( syndicat) qui estime que cela "marque la volonté de compromis du gouvernement".

Plusieurs incidents ont été relevé ce samedi dans la capitale française.

Quid de l'âge pivot?

L'âge est celui à partir duquel on peut bénéficier de 100% de sa retraite. Pour prendre sa retraite à taux plein dans le régime belge, il faut avoir cotisé au moins 45 ans (ou 180 trimestres, contre 160 à 172 en France) et atteint l’âge de 65 ans (contre 60 à 62 en France). Cet âge légal sera progressivement augmenté à 66 ans en 2025 et 67 ans en 2030.

Le fameux rapport Delevoye, sur lequel Emmanuel Macron et son gouvernement basent leurs réformes, préconise d’instaurer un âge pivot et de le fixer à 64 ans. Ceux qui partent plus tôt verraient leur pension diminuée de 5% par année travaillée en moins. Inversement, chaque année travaillée au-delà de 64 ans augmenterait la pension de 5%.