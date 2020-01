France: le gouvernement dévoile deux nouveaux projets de loi de réforme des retraites

Confronté à cinq semaines de grève et des manifestations jeudi, le gouvernement français a dévoilé deux projets de loi de réforme des retraites, peu susceptibles d'amadouer les syndicats toujours mobilisés.

L'exécutif libéral, pressé de dévoiler ses cartes pour sortir d'un conflit social interminable, a précisé le contenu de sa réforme, qui contient toujours un âge "pivot", fixé à 64 ans, et un système de décote/surcote par rapport à l'âge légal maintenu à 62 ans.

Désaccord sur l'âge d'équilibre financier

Ces deux textes gravent dans le marbre de la loi une règle "obligeant" à prévoir l'équilibre financier du futur système "universel" de retraite par points, mais aussi un "âge d'équilibre". Or, ce point de la réforme est vivement contesté par les syndicats modérés, dont la CFDT, pourtant favorables au principe général de la réforme. "Si l'âge pivot reste dans la loi, c'est non, c'est clair", a averti jeudi le secrétaire général du premier syndicat français, Laurent Berger.

Les projets de loi dévoilés jeudi doivent être présentés en Conseil des ministres le 24 janvier et examiné par l'Assemblée nationale (chambre basse) à partir du 17 février.

Les mesures contenues dans ces deux textes ne semblent toutefois pas de nature à convaincre les syndicats qui exigent le retrait pur et simple de la réforme, CGT et FO en tête. Jeudi, des centaines de milliers de personnes se sont encore mobilisées dans le pays lors d'une quatrième journée d'action nationale.

Les syndicats les plus hostiles à la réforme ont en outre exprimé le souhait de faire de mardi 14 janvier une "journée de grèves et de convergence interprofessionnelles", et annoncé des initiatives déclinées "sous toutes les formes" mercredi 15 et jeudi 16, en espérant des "manifestations massives" auparavant, samedi 11.