France: le gouvernement convoque les acteurs de la filière des carburants

Les ministres français de l'Économie et de la Transition écologique reçoivent ce jeudi à Bercy les acteurs de la filière du carburant afin d'aborder la question des prix, à l'origine d'une contestation politiquement sensible pour le gouvernement.

Bruno Le Maire et François de Rugy veulent "évaluer avec eux de quelle façon ils pourraient répercuter au mieux et au plus vite la baisse des cours mondiaux du pétrole sur les prix à la pompe", est-il précisé dans un communiqué de Bercy.

Des organisations professionnelles, des opérateurs pétroliers et des représentants des grandes et moyennes surfaces, notamment, seront présents à cette réunion organisée à 16h.

La hausse tendancielle des prix des carburants, tirés vers le haut en grande partie par les cours mondiaux ces derniers mois, a déclenché un mouvement de protestation, contraignant l'exécutif à s'expliquer sur la fiscalité écologique.