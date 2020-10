France: le couvre feu étendu à 54 départements, 46 millions de Français sous couvre-feu dès vendredi soir

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 06h dès vendredi soir pour "54 départements au total ainsi qu'un territoire d'outre-mer", soit pour "46 millions de Français".

"La situation est grave" en France, où "la circulation du virus atteint un niveau extrêmement élevé", a prévenu le Premier ministre. Le dirigeant français a aussi annoncé que "des mesures plus dures" étaient envisagées. Il s'attend à un mois de novembre qui sera "éprouvant" avec un nombre de morts qui continuera d'augmenter en raison de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus.

Jean Castex a précisé que les départements où se trouvent les métropoles soumises à un couvre couvre-feu depuis samedi dernier (Lille, Lyon, Marseille, Rouen, Grenoble, Saint-Etienne, Montpellier et Toulouse) devront l'appliquer sur tout leur territoire, l'Ile-de-France étant déjà concernée.

Le Premier ministre a annoncé le passage sous couvre-feu de 38 nouveaux départements et également pour l'intégralité des départements dont jusqu'ici seules les grandes villes étaient concernées, ainsi que la Polynésie. "Le couvre-feu s'appliquera de 21H00 à 6H00 sur l'ensemble du territoire des départements concernés et, normalement, pour une durée de six semaines", a-t-il ajouté.