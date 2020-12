France : le Congrès mondial de la nature fixé au mois de septembre 2021 à Marseille

Le Congrès mondial de la nature, réunion internationale majeure sur la biodiversité, reporté pour cause de pandémie, se tiendra finalement début septembre 2021 à Marseille, dans le sud-est de la France ont annoncé mardi le ministère de la Transition écologique et les organisateurs.

Le congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui se tient normalement tous les quatre ans, est l’occasion pour des milliers d’acteurs de la conservation de la nature – gouvernements, ONG, experts – d’établir des priorités et de lancer de nouvelles actions de protection des écosystèmes. Il est également le moment de la mise à jour de la fameuse "Liste rouge" des espèces menacées de l’organisation.

Initialement prévu pour juin 2020, il avait été reporté une première fois à janvier 2021, puis une nouvelle fois face à la persistance de la pandémie de Covid-19, sans qu’une nouvelle date soit fixée.

Les deux parties ont finalement annoncé qu’il se tiendrait du 3 au 11 septembre 2021, toujours à Marseille. L’assemblée des membres, plus haute instance décisionnaire de l’organisation, se déroulera du 8 au 10 septembre.

"Le monde reconnaît de plus en plus le lien inextricable entre conservation de la biodiversité et bien-être économique et humain, une connexion que la pandémie de COVID-19 a rendue d’autant plus visible", soulignent l’UICN et le gouvernement français dans un communiqué conjoint.