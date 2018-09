France: le conducteur de la voiture folle de Nîmes inculpé pour tentatives de meurtres

Le conducteur de la voiture folle de Nîmes, qui a blessé légèrement deux personnes, a été inculpé pour tentatives de meurtres, indique dimanche France Bleu Gard Lozère.

Vers 01H00 du matin vendredi, cet homme de 32 ans a foncé en direction d'une cinquantaine de clients du bar "l'Instant T", qui se trouvaient dans la rue devant l'établissement. Sa voiture, une Peugeot blanche, a terminé sa course empalée dans une barrière de sécurité installée en prévision de la féria de Nîmes, une grande fête populaire autour de la tauromachie.

Selon les premiers résultats de l'enquête, ce fonctionnaire et père de famille était sous l'emprise de stupéfiants au moment des faits. Le parquet de Nîmes a requis son placement en détention provisoire pour trouble à l'ordre public et possible réitération des faits.