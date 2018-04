France: le chef étoilé Jean Sulpice retrouve 200 grands crus volés en février

Les malfaiteurs qui avaient cambriolé début février la cave du chef étoilé français Jean Sulpice de l'Auberge du Père Bise à Talloires (Haute-Savoie, Alpes françaises) ont été interpellés et une grande partie des grands crus retrouvés, a-t-on appris jeudi auprès de la gendarmerie d'Annecy."Nous avons interpellé les auteurs du cambriolage, au nombre de quatre, ainsi que les receleurs.

Un butin de 400.000 euros

Quelque 250 bouteilles sur les 320 dérobées ont été retrouvées", a précisé la gendarmerie. "Le butin était estimé à 400.000 euros". La cave de l'Auberge du Père Bise avait été cambriolée moins de deux jours après avoir décroché deux étoiles au Michelin. "Après deux mois d'enquête, la cave de l'Auberge du Père Bise a retrouvé une partie de son patrimoine historique", s'est félicité jeudi Jean Sulpice, également "cuisinier de l'année" 2018 du guide Gault et Millau.

"C'est avec un grand soulagement et beaucoup d'émotions que nous vous annonçons que plus de 200 grands crus classés d'exception dont Château Yquem, Domaine de la Romanée Conti, Petrus, Château Mouton Rotschild, Château Lafite Rotschild, Château Haut-Brion, Domaine Guigal, Château Margaux sur les 320 bouteilles volées ont retrouvé leur place au cœur de l'auberge". "Nous tenons à remercier chaleureusement la Compagnie de gendarmerie départementale d'Annecy et plus particulièrement la Brigade de recherches pour son professionnalisme. C'est grâce à leur détermination qu'un siècle de travail vient d'être sauvé...", ajoute le chef.