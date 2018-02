France: Laurent Wauquiez porte plainte contre "Quotidien" suite à des propos enregistrés à son insu

Le patron de la droite française, Laurent Wauquiez, porte plainte contre l'émission "Quotidien" et saisit le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel français (CSA), a-t-il annoncé mardi sur BFM TV. Cette plainte fait suite à la diffusion de propos enregistrés à son insu dans lesquels il porte de graves accusations contre l'ex-président Nicolas Sarkozy et l'actuel chef de l'Etat Emmanuel Macron.

"J'ai décidé de porter plainte et de saisir le CSA", a indiqué M. Wauquiez qualifiant les enregistrements de l'émission "Quotidien" diffusée sur la chaîne TMC, "des méthodes de voyou". Le président du parti Les Républicains (LR) estime également être la "cible" d'un "procès médiatique".

Dans les extraits sonores diffusés par TMC, une chaîne du groupe TF1, on entend notamment M. Wauquiez affirmer, devant les étudiants d'une école de commerce lyonnaise, que M. Sarkozy "mettait sur écoute pour pomper tous les mails, tous les textos", les portables des membres du gouvernement lors des conseils des ministres.

M. Wauquiez, élu à la tête des Républicains (LR) en décembre, s'est dit également "sûr et certain" qu'Emmanuel Macron et ses équipes "ont largement contribué à mettre en place la cellule de démolition" contre François Fillon, ancien Premier ministre sous la présidence de M. Sarkozy entre 2007 et 2012 et candidat à la présidentielle de mai 2017.

Quant au ministre Gérald Darmanin, objet d'une plainte pour viol qui a été classée sans suite, mais qui doit affronter une deuxième enquête pour abus de faiblesse, "il sait ce qu'il a fait" et "il va tomber", selon M. Wauquiez. "La classe politique brandit un peu trop facilement la présomption d'innocence". "Il serait digne pour Darmanin de se retirer", a-t-il ajouté mardi sur BFM TV.