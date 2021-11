France: la vitesse des trottinettes électriques désormais limitée à 10km/h dans certaines parties à Paris

Les trois principaux opérateurs de trottinettes électriques à Paris que sont Lime, Dott et Tier (15.000 engins au total) ont décidé de brider à distance la vitesse de leurs appareils dans plus de 700 secteurs de la capitale. Dès ce lundi, il est impossible de dépasser les 10 km/h sur sa trottinette électrique dans les parcs, jardins et aux abords des écoles et des attractions touristiques, rapporte Le Parisien.

La réduction de vitesse se fait automatiquement via la localisation GPS lorsque la trottinette entre dans une zone où les 10km/h sont d'application. En dehors de ces zones, la vitesse maximale autorisée est de 25 km/h.