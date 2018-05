France: la Une du Point fâche les partisans du président Erdogan

Vendredi, au Pontet, une commune du Vaucluse, des militants ont exigé le retrait d'une publicité pour cette édition du Point. Une vidéo publiée sur Facebook montre l’intervention d’un employé de la société de mobilier urbain JC Decaux. Une dizaine d'hommes l’accueillent bruyamment et lui demandent d’enlever l’affiche. Ils ont accroché au kiosque leur propre portrait du président turc. L’employé s’exécute.

Menaces caractérisées

La vidéo de l’incident circule intensivement sur les réseaux sociaux. Lorsque le maire Front National de la commune du Pontet l’apprend, il demande à la société de replacer la publicité. Dans un communiqué, la mairie du Pontet dénonce "des menaces caractérisées à l'encontre de la kiosquière, contre l'afficheur du prestataire spécialisé dans le mobilier urbain publicitaire et qui ont conduit ce dernier à retirer l'affiche de la Une du Point apposée sur le kiosque à journaux du centre-ville du Pontet. "On ne transige pas avec la liberté d'expression en France et encore moins au Pontet", martèle le maire Joris Hebrard.

L’affiche est replacée le lendemain, cette fois sous la protection d’une vingtaine de gendarmes. Des partisans du président turc sont à nouveau présents. Ils exigent à nouveau le retrait de l’affiche, mais cette fois les autorités locales présentes sur place refusent fermement, au nom de la liberté d’expression.

Sur son site, l’hebdomadaire explique avoir fait face à "une semaine de harcèlement, d'insultes, d'intimidation, d'injures antisémites et de menaces ". Il poursuit : "voici venu le moment où les sympathisants de l'AKP s'attaquent aux symboles de la liberté d'expression et de la pluralité de la presse. Ce numéro du Point, consacré au président turc en pleine campagne électorale, a fait ces derniers jours l'objet d'une intense campagne de dénigrement dans les médias officiels turcs et de la part d'organisation politiques franco-turques (…) ".

"Nous connaissons l'objectif de telles attaques"

Depuis Ankara, le porte-parole de Recep Tayyip Erdogan lui-même a réagi sur Twitter : "Un magazine français qualifie le président de la République Erdogan de dictateur". Ibrahim Kalin poursuit: "Nous connaissons l'objectif de telles attaques. La nation et les peuples opprimés voient ce qui se passe. Les jours où la Turquie recevait des instructions de votre part sont derrière nous. Vous ne pourrez revenir en arrière en parlant de "dictateur"".

Le président turc garde un lien fort avec la diaspora émigrée en Europe. Il y a quelques jours, plusieurs milliers de Turcs l’ont acclamé à lors d’un meeting électoral à Sarajevo. Il étaient venus d'Allemagne, d'Autriche, de France ou du Danemark. Plusieurs pays de l'Union européenne, notamment l'Allemagne, ont déjà empêché la tenue de meetings pro-Erdogan.

En France, suite à l’incident du pontet, plusieurs élus de droite et d'extrême-droite ont interpellé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb pour qu'il fasse respecter la liberté d'expression et empêche l'instauration d'une censure, comme en Turquie.