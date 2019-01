France: la mobilisation nationale a rassemblé au moins 84.000 gilets jaunes, selon l'Intérieur

A trois jours du débat national censé apaiser leur colère, les gilets jaunes étaient de nouveau présents ce samedi partout en France pour l'acte 9 de leur contestation contre la politique sociale et fiscale du gouvernement, notamment à Paris et à Bourges. Selon un dernier bilan du ministère de l'Intérieur, quelque 84.000 gilets jaunes ont manifesté à travers l'Hexagone, dont 8.000 à Paris pour le plus important cortège, à l'occasion de l'acte 9 de ce mouvement débuté il y a près de deux mois.

Ces chiffres sont supérieurs à ceux de la semaine dernière à la même heure, où 26.000 personnes étaient mobilisées, selon une source policière. Ce décompte, le seul disponible pour ce mouvement des gilets jaunes, est chaque semaine contesté par les manifestants.

Si on ignore encore son ampleur, la mobilisation pourrait, selon le patron de la police nationale, retrouver le niveau d'avant Noël : le 15 décembre, 66.000 personnes avaient été décomptées en France, selon des chiffres officiels contestés par les gilets jaunes.

La manifestation a démarré vers 11h du ministère des Finances, à Bercy, pour arriver vers 17h place de l'Etoile, en haut des Champs-Elysées.

En début de matinée, les premiers gilets jaunes arrivaient sur l'avenue des Champs-Elysées, au cœur d'un périmètre ultra-sécurisé, a constaté un journaliste de l'AFP. Un fort dispositif policier était déjà déployé place de l'Etoile avec la présence notamment de quatre véhicules blindés à roues de la gendarmerie.