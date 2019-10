France: l'Hérault, touché par une tornade ce dimanche (images)

A la mi-journée, une tornade a frappé le département français de l'Herault, en longeant l'A75, sous l'orage qui circule toujours entre Pézenas et Clermont-l'Hérault. Une information rapportée par nos confrères de France info, et l'Observatoire français des orages et tornades, Kéraunos. Les pompiers sont intervenus sur les communes de Vias, Florensac, Pezenas, Clermont l'hérault, Saint Guilhem, et Paulhan.

Le passage de ces tornades a provoqué des dégâts essentiellement matériels: des voitures endommagées, et des arbres couchés. A Paulhan, au moins cinq toitures ont été touchées. Les pompiers sont également intervenus pour des arbres couchés et des voitures endommagées. À Aspiran, dix maisons ont été touchés par une des tornades.

D'après France bleu Hérault, les intempéries se dirigent, à présent, vers le Gard.