France: Jean-Luc Mélenchon condamné à trois mois avec sursis dans l’affaire de la perquisition de son parti

Jean-Luc Mélenchon : perquisitions et polémiques - Vews - 21/10/2018 La politique en France et cette vidéo qui a fait beaucoup parler d'elle cette semaine. On y voit Jean-Luc Mélenchon, le président de la France insoumise, s'emporter contre les policiers lors des perquisitions à son domicile et dans ses bureaux. A présent, c'est aux médias qu'il s'en prend.