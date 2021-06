France, Italie, Pays-Bas, Espagne, Grèce... quelles sont les règles pour voyager en Europe ? (carte interactive mise à jour ce jeudi)

Pas facile, à l'heure de planifier un séjour à l'étranger, de s'y retrouver dans les différents sites internet, les avis de voyages de chaque pays et les règles qui changent d'une semaine à l'autre.

Pour vous permettre d'y voir plus clair, nous avons rassemblé sur une même carte interactive des informations venant de plusieurs sources.

La carte ci-dessus reprend tout d'abord les informations publiées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). On y trouve quatre codes couleurs, qui vont du vert jusqu’au rouge, en fonction du taux d’incidence et de positivité dans chaque région des différents pays membres de l'Union européenne (la légende détaillée figure au bas de cet article).

Ces codes couleurs sont mis à jour par l'ECDC tous les jeudis. Dès que de nouvelles données sont mises en ligne par l'Agence, notre carte s'adapte automatiquement.

En cliquant sur un pays, vous retrouvez directement les liens vers des sources officielles précisant les mesures en vigueur à cet endroit. Un test PCR est par exemple requis pour entrer dans la plupart des pays, à quelques exceptions près: le Luxembourg et les Pays-bas, notamment, si vous arrivez par la route. Mais une quarantaine est toujours requise chez nos voisins néerlandais. La Grèce est pour le moment le seul pays à accepter également un certificat de vaccination (deux doses depuis au moins 15 jours).

Quant à la date-limite des tests, elle varie de 48 à 72 heures avant le départ selon les pays: pour le savoir, cliquez sur le lien vers l'avis du SPF Affaires étrangères!

Petite subtilité, les autorités belges définissent leur propre code couleur en fonction du risque d’infection : vert s’il est faible, orange s’il est modérément accru, rouge s’il est haut. On passe donc de quatre couleurs pour la carte de l’ECDC à trois pour la Belgique, voici comment transposer les couleurs européennes aux couleurs belges :

Rouge + orange foncé --> rouge selon la Belgique (quarantaine possible, dépend du PLF et/ou du statut vaccinal)

Orange clair --> orange selon la Belgique (pas de quarantaine)

Vert --> vert selon la Belgique (pas de quarantaine)

Attention, il faut noter que si la carte est mise à jour les jeudis, la nouvelle couleur des zones n’entre en vigueur que le lundi suivant en Belgique.

Dans le doute, où si votre destination ne figure pas sur la carte, vous pouvez consulter les sites officiels suivants :