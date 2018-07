France: "Images choquantes", "impunité"… Florilège des réactions des politiques à l'affaire Benalla

La publication de la vidéo montrant Alexandre Benalla en train de frapper des manifestants aux côtés des forces de police le 1er mai dernier a suscité de vives réactions parmi l’opposition…

Alexandre Benalla, l'ex adjoint du directeur de cabinet d’Emmanuel Macron a été identifié sur une vidéo dans laquelle on le voit intervenir aux côtés des forces de police et frapper des manifestants sur la place de la Contrescarpe à Paris le 1er mai dernier. Ses gestes ont immédiatement été pointés par la sphère politique. De Hamon à Laurent Wauquiez, en passant par Nicolas Dupont-Aignan… tous ont unanimement déploré la scène.

"Images choquantes", "impunité" et "exceptionnelle gravité"

Benoît Hamon s’est notamment interrogé sur la possession d’un poste de radio et d’un brassard par Alexandre Benalla, alors que ce dernier était censé être en observation lors de ce 1er mai. Il dénonce aussi une "impunité parmi les collaborateurs du président de la République". De son côté, le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan a fustigé la sanction de 15 jours qui avait été octroyée à Benalla. "C'est rien 15 jours". Selon lui, "ce n’est pas une sanction quand cet individu est présent dans le bus de la Coupe du monde". Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, qualifie les actes "d’exceptionnellement graves". "C’est l’autorité même de l’État qui est engagée", a-t-il estimé. Enfin, le président du parti Les Républicains Laurent Wauquiez a insisté sur le fait qu’il faille montrer l’exemple à l'Élysée. "Et aujourd’hui, le sentiment qu’on a, c’est qu’à l’Élysée on se croit au-dessus de tout", a-t-il lancé au micro d’Europe 1.