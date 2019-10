France: gros dégâts sur le rail entre Montpellier, Toulouse et l'Espagne suite aux orages

Dans le sud de la France, le trafic des trains est interrompu entre Montpellier et Toulouse et Montpellier et l'Espagne, au moins jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint le 4 novembre, en raison des dégâts causés par les intempéries, a annoncé la SNCF.

Après les violents orages qui se sont abattus mercredi sur l'Hérault, "un torrent d'eau a emporté les voies de chemin de fer" entre Agde à Béziers, a précisé la compagnie.

Les orages intenses balaient mercredi le sud de la France, dont neuf départements, des Pyrénées-Orientales aux Alpes-Maritimes, sont en vigilance orange.