France, Grèce... de nouvelles régions passent du rouge à l'orange ce jeudi 10 juin (carte interactive)

Les autorités fédérales ont présenté ce vendredi 4 juin les règles valables pour les voyages à l’étranger cet été.

Nous avons rassemblé dans cet article différentes ressources officielles pour vous permettre de mieux comprendre les règles propres à chaque pays.

Une carte interactive

Il y a d’abord notre carte interactive qui reprend les informations publiées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). On y trouve quatre codes couleurs, qui vont du vert jusqu’au rouge, en fonction du taux d’incidence et de positivité dans chaque région des différents pays membres de l’Union européenne.

Ces codes couleurs sont mis à jour par l’ECDC tous les jeudis. Dès que de nouvelles données sont mises en ligne par l’Agence, notre carte s’adapte automatiquement.

En cliquant sur un pays, vous retrouvez directement les liens vers des sources officielles précisant les mesures en vigueur à cet endroit.

Voici quelques changements notables en date de ce jeudi 10 juin par rapport à la semaine dernière :

France : Bretagne, Grand-Est et Occitanie passent du rouge à l'orange;

Grèce : plusieurs régions passent du rouge à l'orange ;

E spagne : la Catalogne passent de l'orange au rouge .

Un tableau qui résume les couleurs telles que définies par la Belgique

Les autorités belges définissent leur propre code couleur en fonction du risque d’infection : vert s’il est faible, orange s’il est modérément accru, rouge s’il est haut. On passe donc de quatre couleurs pour la carte de l’ECDC à trois pour la Belgique, voici comment transposer les couleurs européennes aux couleurs belges :

Rouge foncé + rouge -- > rouge selon la Belgique (quarantaine possible, dépend du PLF et/ou du statut vaccinal) ;

Orange clair -- > orange selon la Belgique (pas de quarantaine) ;

Vert -- > vert selon la Belgique (pas de quarantaine).

Attention, il faut noter que si la carte de l'ECDC est mise à jour les jeudis, la nouvelle couleur des zones n’entre en vigueur que le lundi suivant en Belgique. Toutes ces informations sont résumées dans le tableau ci-dessous qui est mis à jour par les autorités belges le dimanche.