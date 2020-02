France: François Fillon devant la justice, il risque 10 ans de prison

L’ex candidat à la présidentielle française, François Fillon et son épouse Penelope, feront face à la justice ce lundi, au tribunal correctionnel de Paris. Les époux Fillon devront répondre dans l’affaire des emplois fictifs présumés. Le procès, qui devrait durer jusqu’au 11 mars, pourrait d’ores et déjà être reporté à ce mercredi en raison de la grève des avocats.

Alors qu’il était favori dans les sondages, le scandale de l’Affaire Fillon était arrivé en plein milieu des élections présidentielles françaises de 2017 suite aux révélations du journal Le Canard enchaîné.

Il est accusé de détournement de fonds publics et risque 10 ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende. Comme le rappelle l’agence de presse Reuters, François Fillon devra répondre de recel de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et manquement aux obligations déclaratives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Son épouse, qui aurait perçu un salaire d’assistante parlementaire, sans en exercer la fonction, devra répondre de complicité.