France: Florian Philippot lance officiellement "Les Patriotes"

L'eurodéputé français Florian Philippot, ancien numéro 2 du Front national, a lancé officiellement dimanche à Arras (Pas-de-Calais), sa formation politique Les Patriotes. Quelque 500 militants ont participé à ce "congrès fondateur", rapportent les médias français.Florian Philippot était considéré comme le bras droit de Marine Le Pen. Mais la défaite de la candidate à l'élection présidentielle a exacerbé les tensions au sein du Front national (FN). Marine Le Pen estimait que la création de son association politique "Les Patriotes" le mettait en conflit d'intérêt avec le parti d'extrême droite et l'avait sommé en vain de choisir entre la présidence de ce mouvement et son poste de vice-président du FN chargé de la stratégie et de la communication. Rétrogradé au rang de vice-président du FN sans attribution, Florian Philippot avait fini par quitter le parti en septembre dernier.

500 adhérents ont approuvé les statuts du parti

Ce dimanche, les adhérents (500 sur les 6.500 revendiqués) ont officiellement approuvé les statuts du nouveau parti qu'il a lancé. Tenant d'une ligne souverainiste, anti-euro, M. Philippot n'a pas hésité à fustiger Marine Le Pen et le FN, "embourbé, perdu, qui a renoncé au pouvoir et ne cherche plus qu'à faire vivre la petite boutique, qui se rediabolise pour essayer d'exister tandis qu'il fuit les débats de fond les plus difficiles et se rallie à l'Union européenne", rapporte l'agence Reuters. Le trentenaire a reçu le soutien de l'eurodéputé britannique europhobe Nigel Farage.