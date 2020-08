France et Liban : par-delà la Méditerranée, une indéfectible amitié lie les deux pays

Il a annoncé jeudi qu’il voulait "organiser l’aide internationale" pour le Liban. "Nous aiderons à organiser dans les prochains jours des soutiens supplémentaires au niveau français, au niveau européen", a précisé le président Macron. "Je souhaite organiser la coopération européenne et plus largement la coopération internationale", a-t-il ajouté.

Plusieurs pays dont la France ont déjà dépêché des équipes de secouristes et du matériel pour faire face à l’urgence après la double explosion présentée comme accidentelle par les autorités qui a ravagé le port et une grande partie de la capitale. Mais pourquoi les liens entre France et Liban sont-ils si forts ?

Il doit se rendre sur le site des explosions, qui ont endommagé une bonne partie de la capitale et s’entretenir avec les principaux responsables libanais et des membres de la société civile. Il donnera une conférence de presse vers 18h30 locales avant de rentrer en France.

Mais d’où vient cette relation si étroite entre les deux pays ? L’histoire est ancienne. Comme le rappelle la rédaction d’LCI, c’est durant la Renaissance que les liens ont commencé. Les rois de France, sous l’égide de François Ier, deviennent alors les protecteurs officiels des Chrétiens d’Orient. Depuis l’époque des Croisades, ce territoire du Levant, maintenant sous la coupe de l’Empire ottoman, est en effet peuplé aussi de chrétiens.

Bien plus tard, arrive la première guerre mondiale. La Sublime Porte (Empire ottoman) perd la guerre et se disloque. En secret, durant la guerre, Anglais et Français se sont accordés sur les accords Sykes-Piccot. Il s’agit du partage du Moyen-Orient. Pour des raisons historiques et culturelles, Londres prendra le sud (Transjordanie et Mésopotamie) tandis que la France aura son influence dans le Nord (Liban et Syrie). Nous ne rentrons pas ici trop dans les détails, mais la France va alors exercer un mandat sur le Liban à partir de 1920 et jusqu’en 1943. Les autorités ont demandé à la France de constituer une entité indépendante, distincte de la Syrie, qui sera bien vite appelée "Grand Liban", et qui accédera à l’indépendance quand elle sera "prête" (au point de vue économique, politique…). Durant la deuxième guerre, la France Libre du Général de Gaulle fera accéder le pays du Cèdre à cette liberté.

Ce protectorat qui dura vingt-cinq ans a été relativement bien accepté par la population. Et quand la guerre civile éclata, entre 1975 et 1990, bien des Libanais se réfugieront dans l’Hexagone. Les liens culturels, de langue et économiques demeureront forts entre les deux pays.

Deux politiques vont même nouer une solide amitié par-delà la Méditerranée : Jacques Chirac et Rafic Hariri. Le Premier ministre libanais sera tué dans un attentat en 2005. Jacques Chirac sera le seul chef d’Etat occidental à se rendre à ses funérailles. Le président français fera ensuite des actions à l’ONU pour la mise en place d’un tribunal spécial, ensuite pour l’instauration d’un cessez-le-feu dans la guerre opposant le Liban à Israël en 2006.

Sous les deux quinquennats suivants, les relations ne sont pas aussi intenses, mais les liens ne disparaissent pas pour autant. Mais il faut attendre la venue d’Emmanuel Macron à l’Elysée pour retrouver des liens aussi forts. En 2017, Saad Hariri, le fils de l’ancien Premier ministre, se réfugie à Paris. Une crise mêlant Iran, Arabie Saoudite, Liban et Hezbollah est en cours. La crise sera finalement résolue et Hariri de rentrer au pays et de revenir Premier ministre.