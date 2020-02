France: Emmanuel Macron visite la Mer de Glace, glacier du Mont Blanc qui ne cesse de fondre

Le chef de l'Etat veut faire de l'écologie une des deux priorités de sa fin de quinquennat, engluée dans la réforme des retraites. A un mois des municipales, le chef de l'Etat veut sortir de ce tunnel et mettre l'accent sur un sujet désormais incontournable, y compris dans les urnes.

Mercredi soir, le chef de l'Etat a emprunté le petit train qui monte jusqu'au célèbre glacier, accompagné d'un groupe d'experts et de responsables associatifs, avec lesquels il a dîné pour discuter de l'impact du réchauffement. Il détaillera jeudi, à Chamonix, des mesures de protection du mont Blanc.

Après une nuit en altitude, Emmanuel Macron visite jeudi matin la Mer de Glace, pour illustrer les dégâts du réchauffement climatique et promouvoir le virage écologique annoncé pour la suite du quinquennat.

Emmanuel Macron et des scientifiques devant la Mer de Glace, dans les Alpes françaises, ce 13 février - © LUDOVIC MARIN - AFP

Pour ouvrir ce chapitre, Emmanuel Macron a présidé mercredi à l'Elysée un Conseil de défense écologique. A la sortie, Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, a confirmé une extension des parcs naturels et des mesures d'adaptation aux inondations.

L'Etat s'engage aussi à des pratiques éco-responsables : forfait annuel de 200 euros pour inciter les fonctionnaires au vélo ou au covoiturage, arrêt des achats d'objets en plastique à usage unique, parkings à vélos et bornes électriques sur ses sites. Le Conseil a également annoncé la création d’une aire protégée du site du Mont-Blanc d’ici la fin de l’année. Des mesures que les associations écologistes ont globalement jugé insuffisantes.

Pour son dîner mercredi dans l’hôtel surplombant la Mer de Glace, Emmanuel Macron a réuni des sommités comme le célèbre climatologue Jean Jouzel, la biologiste Camille Parmesan et la spécialiste de la biodiversité Anne Larigauderie, de l'IPBES, qui a publié l'an dernier un rapport glaçant sur la disparition des espèces.

Autour de la table se trouvaient aussi des dirigeants d'associations comme Michel Dubromel, président de France Nature Environnement, et des personnalités, dont l'explorateur-aventurier sud-africain Mike Horn, de retour du Pôle nord où il a alerté sur la fonte des glaces. Mike Horn revient aussi du rallye du Dakar, honni des écologistes.

120 mètres de glace perdus

Jeudi matin, le président descendra les 500 marches qui mènent au célèbre glacier, alternance de roches grises et de glace vive bleutée, dont la fonte accélérée ces dernières années - plus de 120 mètres de glace perdus en un siècle - est l’illustration la plus spectaculaire de l'impact du réchauffement en France