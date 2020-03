France: Emmanuel Macron annonce la fermeture de toutes les écoles et crèches à partir de lundi

Emmanuel Macron vient d'annoncer lors d'une conférence de presse que crèches, établissements scolaires et universités seront fermés en France à partir de lundi "jusqu'à nouvel ordre". Le président français appelle les Français à limiter "au strict nécessaire" leurs déplacements.

L'épidémie de coronavirus "qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connu la France depuis un siècle", a affirmé jeudi le président Emmanuel Macron.

Le chef de l'Etat français a également salué, lors d'une allocution télévisée, le "sang-froid" des Français, soulignant que la priorité était de "freiner" la progression de l'épidémie.

Il déclare qu'il y aura sans doute des mesures de contrôle et des fermetures de frontières à prendre, si nécessaire, mais à l'échelle européenne : "Il faut éviter le repli nationaliste, ce virus n'a pas de passeport".

Le président précise aussi que le premier tour des élections municipales de ce dimanche est maintenu.

Protection des travailleurs

Le président Emmanuel Macron a annoncé jeudi des mesures "exceptionnelles et massives" pour "protéger les salariés et les entreprises" face à l'épidémie du coronavirus. "Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en oeuvre" qui ira "beaucoup plus loin" que les annonces déjà faites par le gouvernement pour "préserver les emplois et les compétences", a affirmé le président lors de son allocution télévisée.