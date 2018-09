France: dans le camp de migrants de Grande-Synthe, "c'est l'enfer sur terre"

On les aperçoit quand on circule sur l'A16, cette autoroute qui prend le nom de E40 une fois la frontière belge franchie : des centaines de migrants survivent dans les bois qui bordent la voie rapide. Depuis le démantèlement de la "jungle" de Calais, les candidats à l'exil n'ont pas disparu. Ils se sont déplacés un peu plus au nord, toujours en quête d'un moyen de franchir la Manche pour passer en Grande-Bretagne.

Résultat : ils seraient environ 800 installés dans des habitations de fortune, sous la pluie, les pieds dans la boue. "C'est inqualifiable. C'est l'enfer sur terre", déplore Clément Franzoso, membre de l'association W.I.S.E.

Après un été très chaud, l'automne arrive. Et avec lui l'humidité et le froid. Dans cette nouvelle "jungle" Le sol est détrempé. "Comme tout le monde a des affaires trempées, c'est la course pour trouver un t-shirt, un pantalon sec... n'importe quoi pour qu'ils puissent se réchauffer", poursuit Clément Franzoso. Il montre son ciré jaune : "Même nous, habillés avec des trucs imperméables, on a froid."

Le flux de réfugiés ne s'est jamais tari

Les migrants sont toujours plus nombreux dans ce coin du nord de la France, à 25 km de la Belgique. "Nous sommes sur le passage vers l'Angleterre, donc le flux de réfugiés ne s'est jamais tari", expliquait début août à l'AFP le maire écologiste de Grande-Synthe, Damien Carême. Celui-ci demandait alors à l'Etat l'ouverture de structures à Grande-Synthe et dans des villes voisines du littoral.

Des robinets, des toilettes et des douches ont été installés par la mairie dans le campement de Grande-Synthe, créé au début de l'été, où vivent de nombreuses familles. Une dizaine d'associations y interviennent, fournissant aux migrants des vêtements, des tentes, de la nourriture ou encore un accès aux soins.

