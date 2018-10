France: crue sans précédent depuis 1891 dans la vallée moyenne de l'Aude, 5 morts

Le niveau atteint lundi matin par la crue dans la vallée moyenne de l'Aude (sud de la France) est sans précédent depuis 1891, a indiqué à l'AFP le service Vigicrues. Selon le dernier bilan de la préfecture, cinq personnes sont décédées en raison des intempéries qui ont frappé l'Aude dans la nuit de dimanche à lundi.

"A l'époque, on n'était pas loin de 7 mètres et on s'approche de ces niveaux", précise Vigicrues. La pluie continue de tomber, mais après avoir monté "très vite dans la première partie de la nuit, le niveau de l'Aude ne monte plus beaucoup et on semble arriver à l'étal", ajoute le responsable, tout en restant "très prudent".