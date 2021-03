France : comment deux adolescents en sont-ils arrivés à battre puis à jeter dans la Seine leur camarade d’école, Alisha, 14 ans, morte noyée ?

Le corps d’Alisha, 14 ans, a été retrouvé dans la Seine, ce mardi, à Argenteuil, en France. Elle est morte noyée, d’après les premiers éléments de l’enquête, jetée dans le fleuve, par deux camarades d’école, qui l’avaient d’abord battue. Les deux adolescents sont mis en examen pour "assassinat". En France, cet énième épisode de violences entre adolescents a relancé le débat sur le harcèlement scolaire et la violence entre jeunes. Qu’est-il arrivé à Alisha ? Comment deux adolescents en sont-ils arrivés à tuer une camarade d’école ?

Jusqu’à 20 ans de prison

Les deux adolescents soupçonnés de l’assassinat d’Alisha, un garçon et une fille de 15 ans, ont été mis en examen dans la soirée, a indiqué le parquet de Pontoise.

T. et J., encourent jusqu’à 20 ans de prison.

Durant leur audition dans les locaux de la police judiciaire, les jeunes suspects "n’ont pas fait part d’un remords immédiat", a expliqué le procureur de Pontoise Eric Corbaux, lors d’une conférence de presse tenue mercredi et rapportée par l'AFP. Avant de préciser : "On parle de ces jeunes gens qui ont à peine 15 ans, on n’est pas toujours dans quelque chose qui est de la rationalité la plus totale".

Ce jeudi, l’avocat du garçon, le principal suspect, a nuancé les propos du procureur au micro de LCI : "Ce garçon est effondré, il regrette. Dire qu’il n’a pas de remords ne correspond pas du tout à la réalité". Et de préciser : "C’est surréaliste, on a l’impression qu’ils vivent dans un autre monde. La perception de la réalité de ces jeunes est complètement faussée par rapport à la nôtre."

La mère du garçon le décrivait mardi, selon plusieurs médias français, comme "un gros nounours". "Il est tout le temps sur son ordinateur. Depuis le mois de septembre, depuis qu’il a rencontré sa copine ce n’est plus le même".

Qu’est-il arrivé à Alisha ?

Eric Corbaux, le procureur, parle d’une agression préméditée et violente. En voici le déroulé, tel que les premiers éléments de l’enquête le laissent entrevoir.