France : au Louvre et au musée Carnavalet, les chiffres romains s’effacent pour une meilleure compréhension du public

A Paris, les musées ne sont toujours pas ouverts en raison de la crise du Covid-19. Certains en profitent d’ailleurs pour faire des petits changements : au musée Carnavalet, spécialisé sur l’histoire de Paris, ou encore au Louvre, on a par exemple décidé d’abandonner la numérotation romaine pour les rois et les siècles dans certains textes, comme le relate le quotidien Le Figaro. On n’écrit plus "Louis XIV", mais bien "Louis 14". Bienvenue au XXIe… pardon, au 21e siècle.

Selon la direction du musée Carnavalet, il s’agit d’aller à la rencontre des personnes étrangères, mais aussi des enfants, qui ont souvent du mal à déchiffrer la numérotation par lettres. "Nous faisons tous le constat que les visiteurs lisent peu les textes dans les salles, surtout s’ils sont trop longs. Ils ont aussi tendance à zapper et à picorer", explique Noémie Giard, responsable du service des publics au Musée Carnavalet, au Figaro.

C’est pendant la fermeture de quatre ans – pour travaux cette fois – du musée que l’équipe a donc mis en place un chantier de raccourcissements des écrits et de simplification. Et ce sont sur les lutrins d’accessibilité "universelle", à destination des enfants, mais aussi de personnes non-voyantes (les textes sont aussi en braille), qu’on peut voir la mention des rois Louis 16 ou Charles 10. "Nous ne sommes pas contre les chiffres romains, mais ils peuvent être un obstacle à la compréhension", précise Noémie Giard.

La décision fait bien entendu grincer des dents parmi les spécialistes français, qui estiment que de telles mesures n’aideront pas plus les enfants à comprendre les chiffres romains. "Moins on les verra, moins on les maîtrisera, affirme François Martin, enseignant et président de la Coordination d’enseignants en langues anciennes (Cnarela), au Figaro. Et les enfants adorent apprendre les chiffres romains en primaire, car ils prennent cela comme un jeu".

Et en Belgique ?

Chez nous, la question de passer aux chiffres arabes pour les siècles et les rois ne semble pas à l’ordre du jour. "Dans certaines publications, on utilise déjà la formule '20e siècle' en chiffres arabes, mais ce n’est pas le cas de façon systématique", nous répond-on du côté des Musées Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles. Cela demanderait beaucoup de travail, car les textes sont présents à de nombreux endroits."