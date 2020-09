France : quatre blessés dans une attaque à l'arme blanche à Paris, un suspect interpellé

"Un événement grave"

"Je suis au regret de vous quitter plus vite que je ne l’avais prévu puisqu’un événement grave vient de se produire à Paris, a déclaré Jean Castex, le Premier ministre français, qui se trouvait alors en déplacement en Seine-Saint-Denis. Une attaque par arme blanche a été perpétrée dans le XIe arrondissement, devant l’ancien siège de Charlie Hebdo, faisant quatre blessés dont semble-t-il deux dans un état grave. Dans ces conditions, je suis obligé de me rendre au centre de crise à Beauvau [siège du ministère de l’Intérieur, ndlr] pour me rendre compte de la réalité de la situation et de son évolution."