France : Anne Soupa se porte candidate à l'archevêché de Lyon, devant "l'invisibilité" des femmes dans l'Eglise catholique

Anne Soupa est une théologienne française de 73 ans qui a annoncé lundi être candidate à l’archevêché de Lyon, "dans l’espoir de provoquer une prise de conscience devant l’invisibilité des femmes dans l’Eglise catholique" rapporte le site d’information CNews.

Anne Soupa qui se présente comme "Bibliste, théologienne et candidate à l’archevêché de Lyon. Pour que les femmes soient reconnues comme des êtres humains à part entière par toutes les religions" a décidé de bousculer les codes et de se lancer pour l’archevêché de Lyon.

De cette candidature, Anne Soupa espère surtout "une prise de conscience qu’un autre visage de l’Eglise est possible alors qu’aujourd’hui aucune femme ne dirige de diocèse, n’est prêtre ou diacre". Dans sa profession de foi transmise à l’AFP, elle invite "les femmes bridées à candidater partout où elles se sentent appelée".

Une candidature dans la ville de Lyon qui avait connu "l’affaire Barbarin". Philippe Barbarin, avait été condamné le 7 mars 2019 à six mois de prison avec sursis pour ses silences sur les agressions pédophiles imputées par des scouts au père Bernard Preynat dans les années 1980 et 1990 et dont il avait été informé par une victime en 2014, ce qui avait entraîné sa démission.

"L’Eglise reste déchirée, prisonnière de ce cléricalisme", déclare Anne Soupa qui veut voir dans sa candidature "une main tendue" pour une certaine modernisation.