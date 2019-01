France: 84.000 gilets jaunes manifestent, malgré le "grand débat"

Quelque 84.000 "gilets jaunes" ont manifesté samedi en France, comme la semaine dernière, selon les chiffres communiqués en fin de journée par le ministère de l'Intérieur. Et ce, malgré le lancement par le président Emmanuel Macron du "grand débat" qui peine à apaiser cette fronde populaire vieille de plus de deux mois.

L'ambiance était globalement bon enfant. A Paris, pour la première fois, les manifestants restaient groupés sur le parcours annoncé.

A la mi-journée, douze interpellations avaient eu lieu à Paris, "essentiellement pour port d'arme prohibé", selon la préfecture de police. Les précédents samedis avaient très vite été émaillés de violents heurts dans la capitale.

Polémique sur le lanceur de balle de défense

Cet acte 10 clôture une semaine marquée par une vive polémique sur l'usage du lanceur de balle de défense (LBD) par les forces de l'ordre et les blessures graves subies par de nombreux manifestants.

Christophe Castaner a encore défendu vendredi son usage lors des opérations de maintien de l'ordre. Sans cette arme, les forces de l'ordre n'auraient plus d'autre option que le "contact physique" et il y aurait "beaucoup plus de blessés", a estimé le ministre de l'Intérieur.

►►► A lire aussi: Le lanceur de balles de défense, un usage de la force disproportionné?

Il s'est également dit "sidéré" par les accusations de violences policières, malgré certaines vidéos qui montrent un usage du LBD sans menace immédiate sur le tireur.