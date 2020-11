France : 62 policiers et gendarmes blessés et 81 personnes interpellées au cours de la "Marche des libertés"

Une soixantaine de policiers et gendarmes ont été blessés et 81 personnes ont été interpellées ce samedi en France, lors des manifestations contre un texte sécuritaire et les violences policières, selon un bilan du ministère de l’Intérieur.

62 blessés ont été enregistrés parmi les forces de l’ordre (39 en province et 23 à Paris), a précisé ce dimanche le ministère.

Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des policiers tabassés par des manifestants.