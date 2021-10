France: 150 à 200 migrants occupent une gare après la fermeture d'un refuge

De 150 à 200 personnes occupaient lundi la gare de Briançon, dans le sud-est de la France, suite à la décision d'un refuge hébergeant des migrants arrivant de la frontière italienne d'interrompre les accueils, a indiqué lundi la préfecture.

Il s'agit essentiellement de réfugiés afghans, pour la plupart des jeunes hommes et quelques familles, selon une source policière.

La préfecture des Hautes-Alpes précise avoir "mobilisé les moyens nécessaires pour maintenir l'ordre public" et étudier des solutions "pour le transport des personnes présentant les conditions pour cela, tout comme pour la prise en compte des personnes en situation de vulnérabilité".

L'association Refuges Solidaires, qui gère le refuge Terrasses Solidaires, avait affirmé dimanche être "confrontée à des arrivées plus importantes dépassant largement ses capacités d'accueil": "plus de 200 personnes présentes pour une capacité de maximum 80 personnes" - et avoir de ce fait décidé d'"interrompre totalement l'accueil" de nouveaux arrivants. Elle plaide pour "que des actions soient mises en place dans les plus brefs délais" et que "d'autres opérateurs prennent en charge l'accueil d'urgence en complément de son action".

L'association a su dimanche que 180 migrants se trouvaient "de l'autre côté de la frontière", en route vers Briançon et averti "qu'ils ne pourraient pas être accueillis et qu'ils devraient continuer leur route". "C'est une question de dignité et de sécurité mais avant tout de sécurité", a expliqué l'administrateur bénévole de l'association, Jean Gaboriau.

La préfecture rappelle que nombre de ces arrivants se trouvent en "situation irrégulière au regard du droit au séjour", faute d'avoir demandé l'asile dans leur premier pays d'entrée en Europe, l'Italie.