France: 10 disparus après l'effondrement d'un immeuble à Marseille

Le ministre français de l'Intérieur Christophe Castaner s'est rendu à Marseille ce lundi soir après l'effondrement de deux immeubles, rapporte la presse française. Huit personnes sont susceptibles de se trouver dans l'immeuble et deux passants ont pu être emportés par l'effondrement, a-t-il précisé, "peu optimiste sur la situation".

"Huit personnes auraient été susceptibles de se trouver dans les appartements et d'avoir été emportées dans l'effondrement. Deux autres personnes passaient devant les immeubles et seraient susceptibles d'avoir été emportées", a indiqué le ministre de l'Intérieur, portant à 10 le nombre de disparus, d'après La Provence.

"C'est un drame. Que celles et ceux qui seraient ailleurs se manifestent très vite pour lever le doute. Car tant qu'il y aura des doutes, nous rechercherons", a-t-il déclaré.

Le ministre de l'Intérieur a toutefois indiqué qu'il y avait peu de chances de trouver des poches de survie ces prochaines heures." "Je suis peu optimiste sur la situation", a-t-il reconnu.

M. Catsaner et son collègue chargé de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, doivent rencontrer dans la soirée le préfet de la région et les secouristes. Ils referont le point sur la situation mardi à 8h, selon La Provence.

Deux immeubles de quatre et cinq étages se sont effondrés lundi matin dans la ville du sud de la France. Les pompiers ont provoqué l'effondrement d'un troisième bâtiment dans la soirée, car il menaçait de s'effondrer à son tour.

Le bilan est pour l'heure de deux blessés, mais les secours travaillent d'arrache-pied, car l'un des bâtiments était habité.