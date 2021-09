France : 1 mort et 4 blessés dans le crash d'un hélicoptère de la sécurité civile

"J'adresse toutes mes condoléances à la famille et aux collègues du mécanicien de la sécurité civile décédé dans l'accident d'un hélicoptère se rendant en intervention avec à son bord 5 personnes", a tweeté Gérald Darmanin. Dans un autre tweet, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il se rendrait lundi sur place "afin de rencontrer les gendarmes et les agents de la sécurité civile".

Je me rendrai sur place demain matin afin de rencontrer les gendarmes et les agents de la sécurité civile. https://t.co/f3vWv4IzDH

Dimanche en fin d'après-midi, la préfecture de l'Isère avait indiqué que l'hélicoptère s'était abîmé au sol avec à son bord cinq personnes. "Le mécanicien de l'hélicoptère a été déclaré décédé malgré les soins apportés par les secouristes", a-t-elle confirmé en début de soirée dans un communiqué.

Les autres membres de l'équipage -le pilote, un médecin du SAMU et deux gendarmes du PGHM (Peloton de gendarmerie de haute montagne)- ont été pris en charge par les équipes médicales et évacués vers le CHU de Grenoble.

L'un d'entre eux présente des blessures graves, les autres sont plus légèrement blessés, précise la préfecture.

Les opérations de secours "sont terminées et ont mobilisé d'importants moyens terrestres et aériens avec notamment le concours de trois hélicoptères en provenance de départements limitrophes", détaille-t-elle. Les causes de l'accident sont pour l'heure "indéterminées".

Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête et saisi la section de recherches des transports aériens basée à Roissy, ainsi que le groupement de gendarmerie de l'Isère, a annoncé le procureur de la République de Grenoble Eric Vaillant.