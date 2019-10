Finlande: une attaque au sabre fait un mort et 9 blessés dans un lycée professionnel

Finlande: un mort et dix blessés dans une attaque dans un lycée professionnel - © JAAKO VESTERINEN - AFP

Finlande : intervention de la police et des services d'urgence après l'attaque dans un lycée... Une personne est décédée et 10 personnes ont été blessées dans un incident violent dans une université située dans un centre commercial de Kuopio, dans l'est de la Finlande, mardi 1er octobre, a annoncé la police. Les agents ont utilisé des armes à feu lors de l'incident et une personne a été arrêtée. Deux des 10 blessés étaient dans un état grave. La police a déclaré qu'un corps avait été retrouvé au Savo Vocational College, situé dans le centre commercial Herman. SERVICES DE POLICE ET D'URGENCE À L'EXTÉRIEUR DU COLLÈGE FINLANDAIS SITUÉS DANS UN CENTRE COMMERCIAL