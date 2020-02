Finlande: le congé de paternité devrait être porté à près de 7 mois, comme pour les mamans

Plus

Le nouveau gouvernement finlandais a annoncé son intention d’accorder le même congé parental à tous les parents, dans le but d’inciter les pères à passer plus de temps avec leurs enfants. Lors d’une conférence de presse, la ministre des Affaires sociales et de la Santé Aino-Kaisa Pekonen a présenté le projet de nouveau modèle de congé familial du gouvernement finlandais. La volonté de la coalition la coalition de centre-gauche est de porter l’ensemble des congés parentaux suite à une naissance de 11,5 à 14 mois. Dans ce plan, les deux parents recevraient une part égale de congé d’environ 6,6 mois. Mais les parents pourraient également transférer une partie de leur propre quota à l’autre parent pour un total de 69 jours ou 2,3 mois. En plus de cela, la maman bénéficierait d’un mois de congé avant la naissance de l’enfant. La ministre de la santé et des affaires sociales, a déclaré aux journalistes qu’une "réforme radicale des prestations familiales" avait été engagée, dans le but de renforcer la relation entre les parents dès le départ. La Finlande déclare vouloir "promouvoir le bien-être et l’égalité des sexes".

Pousser les pères à prendre leur congé de paternité

Le modèle conçu par le gouvernement serait un grand changement par rapport au système d’aujourd’hui. Dans le système finlandais actuel, le congé de maternité est de 4,2 mois, tandis que les pères se voient accorder 2,2 mois. Ils peuvent prendre ces congés jusqu’à ce que l’enfant ait deux ans. En plus de ces congés, six mois supplémentaires de congé parental peuvent être partagés. Une indemnité journalière pour compenser la perte de salaire est versée au parent en congé six jours par semaine. Mais malgré ces avantages, les pères n’utilisent aujourd’hui qu’une fraction du congé parental. Globalement, les pères finlandais n’ont perçu que 10% de toutes les allocations parentales versées au bout de la deuxième année de l’enfant. Le reste de l’indemnité journalière est donc allé aux mères. L’idée derrière ce projet de réforme est donc d’inciter les papas à s’impliquer davantage dans leur vie de famille et à promouvoir l’égalité des sexes. Pour la ministre des Affaires sociales et de la Santé, "La réforme est un investissement du gouvernement dans le bien-être des familles. Cela renforce la relation entre les deux parents depuis le début". Pour cette ancienne infirmière, la réforme facilitera la tâche des familles en partageant le fardeau de manière plus égale entre les deux parents. Selon Pekonen, la réforme constituera également un grand changement d’attitude, car elle facilitera l’égalité parentale et la vie de familles aux compoistions diverses.

Vers une plus grande égalité des sexes

Le ministre a insisté sur le langage utilisé dans le texte de la réforme mais également au contenu de la loi. Les plans actuels ne parlent plus de congé de maternité ou de paternité mais de congé parental. Le projet de loi utilise volontairement un langage qui ne tient plus compte du sexe des parents, ce qui signifie également un renoncement aux subventions liées au genre. Cela permettrait à des familles parfois hors des schémas classiques de profiter pleinement des avantages. Les parents seuls auraient, par exemple, la possibilité de prendre l’équivalent des congés accordés aux deux parents. ►►► À lire aussi : Congé de paternité : vers une obligation et un allongement de la durée ? Le mois dernier, la Première ministre finlandaise Sanna Marin a déclaré que son pays avait encore du chemin à parcourir pour parvenir à l’égalité des sexes et s’est plainte que trop peu de pères passaient du temps avec leurs enfants lorsqu’ils étaient jeunes. Ce projet de nouveau modèle de congé de parentalité constitue la base d’un texte de loi. S’il était mis en œuvre, il coûterait à la Finlande environ 100 millions d’euros supplémentaires par an que le système actuel. Cette réforme devrait entrer en vigueur au plus tôt en 2021. Le gouvernement a inclus les partenaires sociaux dans les négociations. La raison est claire : les employeurs et les employés payeraient une grande partie du coût de la réforme. Le gouvernement s’est engagé à couvrir 25 millions d’euros sur 100 millions d’euros. Le solde sera laissé aux partenaires sociaux.

Le congé de paternité en Belgique et ailleurs en Europe