Fin des essais nucléaire de la Corée du Nord : l'Union européenne salue une "étape positive"

L'Union européenne a salué "une étape positive, attendue depuis longtemps", après l'annonce faite par le leader nord-coréen Kim Jong Un de la fin des essais nucléaires et des tests de missiles intercontinentaux de Pyongyang.

L'annonce, dont Washington et Pékin se sont aussi félicités, marque la volonté de Pyongyang de "respecter ses obligations internationales" et de se conformer notamment aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, a écrit dans un communiqué la représentante de la diplomatie de l'UE, Federica Mogherini. "Cette étape longtemps attendue doit conduire à la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible" de la Corée du Nord.

Elle ajoute espérer que les prochaines rencontres entre les numéros un américain, nord et sud-coréens puissent déboucher sur "des résultats supplémentaires, concrets".

L'annonce de Kim Jong Un intervient moins d'une semaine avant la rencontre prévue entre lui et le président sud-coréen Moon Jae-in, qui préfigure un sommet historique qui devrait avoir lieu entre MM. Kim et Trump, en principe début juin.