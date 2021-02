Fin de la plus longue coupure internet au monde dans une partie de la Birmanie

La plus longue coupure internet de la planète, concernant plus d'un million de personnes depuis 19 mois dans une zone de conflit ethnique en Birmanie, a pris fin, a indiqué mercredi un opérateur mobile de la région.

L'internet avait été coupé en juin 2019 dans les Etats de Chin et de Rakhine, dans le nord de la Birmanie, après des ordres "urgents" donnés par le ministère des Télécoms du gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi.

A la suite du coup d'Etat militaire de lundi, l'opérateur mobile Telenor Group a indiqué avoir rétabli tous ses services dans huit cantons des Etats de Rakhine et Chin mercredi.

"Telenor Group et Telenor Myanmar ont prôné le rétablissement des prestations et souligné que la liberté d'expression via l'accès aux services télécoms devait être respectée pour des raisons humanitaires", a déclaré la société dans un communiqué.

Mercredi, les habitants se réjouissaient de leur reconnexion au reste du monde.